11 дворов благоустроют в Актобе

Все проекты по благоустройству дворов разработаны самими горожанами.

Аким области ознакомился с реализацией проектов в рамках программы «Бюджет народного участия» в ходе рабочей поездки по дворовым территориям города Актобе.

Одним из объектов стал двор по улице Маресьева, дом 2, Д, где ведется благоустройство общественного пространства. Здесь подрядная организация ООИ «ASLANTALAP» реализует проект стоимостью 29 млн тенге. В рамках работ устанавливаются и обновляются беседки, скамейки, урны, игровое оборудование и другие элементы для отдыха детей и взрослых.

В ходе посещения объекта глава региона Асхат Шахаров пообщался с жителями дома. Горожане отметили, что подобные инициативы востребованы и выразили благодарность за создание комфортной среды во дворах.

«В первую очередь все реализуемые проекты направлены на безопасность и комфорт детей. Мы создаем условия, чтобы они могли спокойно играть во дворах под присмотром родителей. В городе уже решен ряд важных вопросов по благоустройству: налажен вывоз мусора, обновляется парк спецтехники для уборки и полива улиц, поэтапно ведется ремонт дорог и общественных пространств. Сразу все вопросы решить невозможно, но работа ведется системно и поэтапно», - отметил глава региона.

В рамках программы «Бюджет народного участия» на 2025–2026 годы было подано 156 заявок, из которых 76 одобрены, 57 набрали необходимое количество голосов, а 11 проектов уже профинансированы. Новые детские и спортивные площадки появятся по адресам: ул. Х. Досмухамбетова № 18г/1, 18г/2, ул. Братьев Жубановых № 308/2, мкр. Сазды-2, № 408–410, ул. Тургенева, № 98/5, жилой массив Канагат, 11 микрорайон, № 114–115 и ряду другим адресам. Всего планируется реализация 11 проектов подрядными организациями ООИ «ASLANTALAP», «ОИ Қамқор Сұнқар», «Jas urpaq» и «Талап».

Также аким области ознакомился со строительством нового сквера на улице Бокенбай батыра (дом 41), где на месте бывшей автостоянки появится современная аллея с детской и спортивной площадками. Проект реализует строительная компания «BDkair», стоимость работ составляет 187 млн тенге.