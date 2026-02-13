В Казахстане сохраняется серьёзная проблема с качеством атмосферного воздуха. По данным РГП «Казгидромет», по итогам 2025 года в 11 городах республики зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения. Среди наиболее критичных — Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау и Актобе, передает BAQ.KZ.

Министерство экологии и природных ресурсов РК ведёт системную работу по снижению нагрузки на окружающую среду. Внедряются наилучшие доступные технологии на промышленных объектах, проводится модернизация теплоэнергетики и переход на экологичные стандарты. Так, в 21 крупном предприятии уже начаты мероприятия по НДТ, ещё 22 заявки находятся на рассмотрении.

Вместе с тем значительная доля загрязнения формируется малыми источниками — транспортом, частным сектором и малым бизнесом. Например, в Алматы около 60 % выбросов приходится на автотранспорт, более 12 % — на частные дома и мелкие котельные.

Для изучения международного опыта представители Министерства посетили Китай и ознакомились с практикой Пекина, где внедрён комплексный подход к управлению качеством воздуха: перевод транспорта на электротягу, ужесточение норм для предприятий, создание экологических зон и контроль за пылью (PM 2.5).

В рамках внедрения опыта Пекина Минэкологии поручило акиматам разработать на 2026–2028 годы новые Правила по охране атмосферного воздуха. Среди предложенных мер: газификация частного сектора, запрет на твердое топливо в малых котельных и заведениях общепита, стимулирование перехода транспорта на электротягу и газ, ограничение движения по системе «чётный–нечётный день» и создание зелёных поясов вокруг промышленных зон.

Кроме того, акиматам поручено активизировать работу по формированию сводных расчётов загрязнения воздуха и целевых показателей качества окружающей среды.

Эксперты отмечают, что усиление регионального реагирования и тиражирование успешных международных практик станут ключевыми факторами в улучшении состояния воздуха и повышении качества жизни населения Казахстана.