Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России

Под Санкт-Петербургом на птицефабрике произошла массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии, передает BAQ.kz со ссылкой на fontanka.ru.

Инцидент произошел на птицефабрике "Синявинская" в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области.

По данным полиции, в драке участвовали около 60 человек.

После конфликта 20 человек были госпитализированы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной стала словесная перепалка между рабочими - выходцами из стран Центральной и Южной Азии.

В настоящее время с полицией работают 12 иностранных граждан в возрасте от 21 до 39 лет. По данным правоохранительных органов, именно они проявили наибольшую активность во время драки.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело пока не возбуждено.

Редакция обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Республики Казахстан, чтобы уточнить, есть ли среди пострадавших или участников граждане Казахстана.

Напомним, ранее казахстанцы уже были среди участников массовой драки в России. 26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел бытовой конфликт, в котором приняли участие граждане Казахстана. По информации официального представителя МИД РК Ерлана Жетыбаева, правоохранительные органы России провели процессуальные действия, в том числе задержали участников конфликта. Среди казахстанцев не было людей, получивших тяжелые травмы или нуждающихся в госпитализации.

