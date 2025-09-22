11-классника из Шу обвиняют в школьном рэкете
В Шу возбудили уголовное дело.
В прокуратуре Жамбылской области прошла рабочая встреча с участием руководителей местных исполнительных, правоохранительных и специальных органов, на которой остро встал вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.
Поводом для обсуждения стал тревожный тренд — несмотря на общее снижение подростковой преступности на 16% за восемь месяцев 2025 года, с начала сентября в регионе зафиксирован рост уголовных правонарушений в отношении детей, а также увеличение числа трагических случаев, включая суициды.
Прокурор области Нургалым Абдиров заявил о недостаточной профилактической работе со стороны уполномоченных структур и мобильных групп. По его словам, это напрямую влияет на уровень безопасности подростков. В ответ на сложившуюся ситуацию принято решение о создании специальной межведомственной мобильной группы, в которую вошли сотрудники прокуратуры и представители профильных ведомств.
Группа уже приступила к работе в Байзакском и Жамбылском районах, где оценивает ситуацию в школах, в том числе случаи буллинга, вымогательства и признаков психологического давления среди учащихся. Аналогичная работа развёрнута в городе Тараз и других районах области.
Первые результаты не заставили себя ждать: 19 сентября в Шуcком районе начато досудебное расследование по статье о вымогательстве — ученик 11 класса подозревается в систематическом давлении на учащихся 9–10 классов.
Особое внимание также уделяется расследованию трагических инцидентов, в результате которых в Таразе и Шуcком районе погибли трое несовершеннолетних. Прокурор области заслушал отчёты по этим уголовным делам, назначил группы процессуальных прокуроров и поручил провести все необходимые следственные действия. Ход расследований находится на личном контроле прокуратуры области.
В ближайшее время планируется активизация информационно-разъяснительной работы в учебных заведениях, привлечение психологов, социальных педагогов и инспекторов ПДН для укрепления профилактики и обеспечения безопасности подростков в школах.
