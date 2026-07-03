11-летний мальчик умер от бешенства в Канаде

В Канаде 11-летний мальчик скончался от бешенства после контакта с летучей мышью. Видимых укусов или царапин у ребенка не было, поэтому родители не стали обращаться за медицинской помощью.

Как сообщили в Canadian Medical Association Journal, в канадской провинции Онтарио 11-летний мальчик умер от бешенства, которым, по мнению врачей, заразился после контакта с летучей мышью.

По словам семьи, за несколько недель до появления первых симптомов ребенок отдыхал в загородном доме на севере Онтарио. Ночью его разбудила летучая мышь, которая села ему на лицо. Мальчик сбросил животное, а отец поймал его и выпустил на улицу.

Поскольку на теле ребенка не было заметных укусов или царапин, а поведение летучей мыши не показалось родителям необычным, за медицинской помощью они не обращались.

Спустя некоторое время у мальчика появились онемение и отек лица. Врачи первоначально предположили паралич Белла и назначили лечение. Однако вскоре состояние ребенка ухудшилось: появились рвота, боли при глотании, высокая температура, спутанность сознания, галлюцинации и повышенное слюноотделение.

После перевода в отделение интенсивной терапии медики заподозрили бешенство, учитывая контакт с летучей мышью и характерную неврологическую симптоматику. Диагноз подтвердился на четвертые сутки пребывания в больнице.

Несмотря на усилия врачей, состояние ребенка продолжало ухудшаться. У него развились тяжелые осложнения, а спустя 17 дней после госпитализации жизнеподдерживающая терапия была прекращена и он скончался.

Напомним, бешенство – редкое, но практически всегда смертельное вирусное заболевание. Чаще всего оно передается через укусы или царапины зараженных животных. После появления первых симптомов шансы на выздоровление крайне малы, однако своевременная вакцинация после возможного заражения почти всегда позволяет предотвратить развитие болезни.

Специалисты напоминают, что при любом контакте с летучей мышью или другим потенциально зараженным животным необходимо как можно скорее обратиться к врачу, даже если на коже нет видимых следов укусов или царапин. Это позволяет своевременно оценить риск заражения и при необходимости начать профилактическое лечение.