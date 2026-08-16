Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области

Бывший депутат Мажилиса Бахытжан Базарбек стал участником дорожно-транспортного происшествия в Турара Рыскуловском районе Жамбылской области. В результате аварии пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, водитель автомашины марки Toyota, гражданин Б., допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы», — сообщили в полиции.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

По неофициальной информации, перед аварией на трассе другой автомобиль столкнулся с коровой. После этого несколько мужчин вышли на дорогу, чтобы убрать животное с проезжей части. Один из них оказался под колесами автомобиля RAV4, которым, предположительно, управлял Бахытжан Базарбек.

Окончательные обстоятельства ДТП установит следствие.