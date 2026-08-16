Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми

Троих жителей Жанаозена, пропавших в Каспийском море после выхода на надувной лодке, обнаружили живыми. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.

МЧС Казахстана сообщает, что мужчины вышли в море в районе базы отдыха «Кендерли». Примерно через два часа после их исчезновения на пульт 112 поступило сообщение о происшествии.

К поискам оперативно подключились спасатели МЧС и военнослужащие Пограничной службы КНБ. Одного из мужчин обнаружили во время первых поисковых мероприятий — он самостоятельно двигался в сторону берега. Спасатели подняли его на борт и доставили на сушу.

Поиски еще двух мужчин продолжились ночью. Работы осложняли темное время суток и большая площадь акватории.

«Спасателями обследовано более 20 километров акватории, аэровизуально — свыше 70 километров. В результате поисковых работ двое оставшихся мужчин были обнаружены живыми поисковой группой в 10 километрах от берега», — сообщили в МЧС.

В операции участвовали силы и средства МЧС, военнослужащие Пограничной службы КНБ и волонтеры. Для поиска также задействовали вертолет «Казавиаспас» и беспилотник МЧС.