Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
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Троих жителей Жанаозена, пропавших в Каспийском море после выхода на надувной лодке, обнаружили живыми. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.
МЧС Казахстана сообщает, что мужчины вышли в море в районе базы отдыха «Кендерли». Примерно через два часа после их исчезновения на пульт 112 поступило сообщение о происшествии.
К поискам оперативно подключились спасатели МЧС и военнослужащие Пограничной службы КНБ. Одного из мужчин обнаружили во время первых поисковых мероприятий — он самостоятельно двигался в сторону берега. Спасатели подняли его на борт и доставили на сушу.
Поиски еще двух мужчин продолжились ночью. Работы осложняли темное время суток и большая площадь акватории.
«Спасателями обследовано более 20 километров акватории, аэровизуально — свыше 70 километров. В результате поисковых работ двое оставшихся мужчин были обнаружены живыми поисковой группой в 10 километрах от берега», — сообщили в МЧС.
В операции участвовали силы и средства МЧС, военнослужащие Пограничной службы КНБ и волонтеры. Для поиска также задействовали вертолет «Казавиаспас» и беспилотник МЧС.
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