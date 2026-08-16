В Степногорске женщина напала на полицейского после жалобы на громкую музыку

В Степногорске 40-летняя женщина оказала сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим по вызову из-за громкой музыки. В отношении нее начато досудебное расследование.

В ДП Акмолинской области рассказали, что инцидент произошел около 00:30 15 августа. В полицию поступило сообщение о нарушении тишины в одном из жилых домов. Прибывший на место автопатруль установил, что из квартиры доносилась громкая музыка.

Дверь открыла 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские потребовали прекратить нарушение и предложили женщине пройти медицинское освидетельствование.

Однако, как сообщили в полиции, она отказалась выполнять законные требования, начала выражаться нецензурной бранью и вести себя агрессивно.

Во время конфликта женщина стала толкать одного из сотрудников, после чего выбежала в подъезд и напала на него. В результате полицейский получил царапины на лице и шее. Происходящее второй сотрудник зафиксировал на видеокамеру.

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.