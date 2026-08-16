Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 августа

На 17 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра и туман. На юге и юго-востоке сохранится сильная жара.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на востоке ожидаются дождь и гроза, днем на западе и севере — дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. На юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Кокшетау днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза и град, ночью и утром — туман.

В Костанайской области днем на севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, на западе — сильный дождь, днем град и усиление ветра. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре — чрезвычайная. В Павлодаре ожидаются дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере прогнозируется туман. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке — временами сильный дождь, град и усиление ветра. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град и усиление ветра.

В области Абай на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, днем град и усиление ветра. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре — чрезвычайная. В Семее ожидаются дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется сильная жара 35-36 градусов. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке и в центре — высокая. В Алматы и Конаеве ожидается сильная жара 35 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в центре сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и северо-западе — высокая. В Уральске днем ожидаются небольшой дождь и гроза.