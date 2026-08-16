В Алматы супруги получили административные наказания за передачу автомобиля и езду без прав

В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты алиментов сотрудники органов дознания выявили еще одно нарушение закона. В результате к административной ответственности привлекли обоих супругов.

Как установили дознаватели, ранее мужчину остановил патрульный экипаж. Проверка показала, что он управлял автомобилем, не имея права на вождение.

В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство мужчине передала его супруга, несмотря на отсутствие у него соответствующего права управления.

В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, а женщина — за передачу автомобиля лицу, которое не имело права находиться за рулем.

В органах дознания отметили, что в ходе расследования сотрудники проверяют не только обстоятельства основного уголовного дела, но и выявляют другие возможные нарушения законодательства.