В Алматы супруги получили административные наказания за передачу автомобиля и езду без прав
По каждому установленному факту принимаются предусмотренные законом меры.
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В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты алиментов сотрудники органов дознания выявили еще одно нарушение закона. В результате к административной ответственности привлекли обоих супругов.
Как установили дознаватели, ранее мужчину остановил патрульный экипаж. Проверка показала, что он управлял автомобилем, не имея права на вождение.
В ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство мужчине передала его супруга, несмотря на отсутствие у него соответствующего права управления.
В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, а женщина — за передачу автомобиля лицу, которое не имело права находиться за рулем.
В органах дознания отметили, что в ходе расследования сотрудники проверяют не только обстоятельства основного уголовного дела, но и выявляют другие возможные нарушения законодательства.
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