В американском штате Пенсильвания 11-летний ребенок смертельно ранил своего отца после ссоры, связанной с игровой консолью, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Трагедия произошла 13 января. По информации полиции, родители забрали у мальчика приставку Nintendo Switch и отправили его спать. Позднее, уже ночью, ребенок, находясь в состоянии сильного гнева, начал искать консоль в комнате родителей.

В процессе он обнаружил ключ от оружейного сейфа, где находился пистолет. Вместо приставки мальчик нашел огнестрельное оружие, зарядил его и выстрелил в отца, который находился в постели.

Прибывшие на место полицейские сообщили, что ребенок сразу признался матери в содеянном, а затем подтвердил свои слова правоохранителям. Во время допроса он заявил, что был очень зол и не задумывался о последствиях своих действий.

Мальчику грозит обвинение в убийстве. Суд отказал ему в освобождении под залог. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

