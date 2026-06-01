В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками

Триатлон-парк Костаная, расположенный рядом с набережной реки Тобол, считается одним из самых крупных и перспективных. Его площадь составляет около 40 гектаров, на которой помимо деревьев и газонов, последние несколько лет активно благоустраивают спортивные и детские зоны, строят зоны отдыха. В начале этого года в плане развития города его назвали парком нового уровня, в котором уже установили 38 профессиональных уличных тренажеров и 16 спортивных площадок. Кроме этого, заменили 800 опор освещения, установили систему видеонаблюдения и звука, уложили 50 тысяч квадратных метров брусчатки. В парке также появилась парковка на 300 автомобилей. Также в плане благоустройства парка закладывалась 45-киломтеровая система автоматического полива, которой там никогда не было. Согласно проекту, система должна была заработать в конце прошлого года, но ее до сих пор нет. При этом весной в триатлон-парке прошла массовая высадка новых пород деревьев, но поливать их пришлось с помощью обычных водовозов.

Задействуем трактора

Самый большой парк Костаная возле набережной начали благоустраивать еще в 2020 году. За последние 5 лет в него вложили около 5 млрд тенге. Но полноценная система полива, которая, казалось бы, должна была появиться в первую очередь, учитывая огромное количество деревьев и цветов, так и не заработала. На то, что массовая высадка деревьев в самом большом парке Костаная проходит при отсутствии автоматической системы полива, сначала обратили внимание жители. Потом проблему подтвердил и аким областного центра Марат Жундубаев.

"Я - частый посетитель триатлон-парка. Живу недалеко, поэтому гуляю в нем регулярно. В начале мая заметила такую картину: высаживают сотни деревьев, а поливают шлангами. Не загудят ли их при таком поливе?" - поинтересовалась пенсионерка Анна Бутова.

В ТОО "Сотрудничество-2", выигравшем тендер на обслуживание триатлон-парка, подтвердили: в мае здесь высадили 200 сосен, 150 ясеней и около 100 елей. Но поливать их пока приходится с помощью тракторов и цистерн с водой, к которым подсоединяют шланги.

"Мы выиграли тендер по благоустройству триатлон-парка на два года. Общая сумма составила 300 млн тенге. За эти деньги мы высаживаем цветы, деревья, осуществляем их полив. Правда в прошлом году должна была заработать автоматическая система полива, но возникли какие-то проблемы с подрядчиком", - сообщил директор ТОО "Сотрудничество-2" Вячеслав Кулешов.

По его словам, для полива деревьев приходится задействовать около двух-трех тракторов и водовозок. Это конечно усложняет процесс полива, но подрядная организация знала на что шла. Ведь о том, что полноценная автоматическая система не появится, было известно еще в прошлом году.

Меняем систему полива

Компания, которая выиграла тендер на установку системы видеонаблюдения, звука, новой входной группы, а также системы полива в костанайском триатлон-парке - не местная. ТОО "Golden City DS" находится в Алматы, но в Костанае, по словам подрядчика, у них есть филиал. Общая сумма работ, который должны были завершить в конце прошлого года, около 2 млрд тенге.

"Работы в триатлон-парке готовы на 80%. Что касается автоматической системы полива, то она готова на треть и частично работает. С ее помощью уже поливают газоны, рокарии. Остальную часть еще доделываем", - пояснил директор костанайского филиала ТОО "Golden City DS" Руслан.

По его словам, систему полива не смогли вовремя смонтировать из-за нового проектного решения. В старом проекте была указана капельная система орошения, но подрядчик решил заменить ее на разбрызгивающую.

"Изменение проекта мы согласовали с акиматом, они вошли в положение. Но изменение документации - процедура недолгая. В данный момент уточнения в проекте находятся на согласовании, но думаю, что в течение двух месяцев новая система полива полностью заработает", - отметил директор костанайского филиала подрядного алматинского ТОО.

Он уточнил, что капельная система орошения предусматривала индивидуальный полив под каждое дерево. Но подрядчик решил от нее отказаться, потому что в парке много старых деревьев. И если их начнут убирать, то систему сложно будет переоборудовать, чтобы не поливать пустую лунку. При разбрызгивающей системе эффект будет как после дождя.

Почему проект полива не согласовали сразу в 2023 году, когда подрядчик начал работы в триатлон-парке, в компании не смогли ответить. И еще пожаловались на поставщиков, которые до сих пор не довезли два насоса из пяти, с помощью которых нужно качать воду из реки.

Капельная сложнее и дороже

За комментарием мы обратились к биологу, научному сотруднику Костанайского историко-краеведческого музея Андрею Андрющенко. По его словам, капельная система для деревьев гораздо лучше, но сложнее в обслуживании и требует грамотного подхода к поливу.

"Разбрызгивающий полив нужно применять рано утром либо поздно вечером, потому что после него на листьях остаются капли, как после дождя. Но если его применять в солнечные дни, то капли создадут такой эффект линз, через которые солнце будет оказывать негативный эффект", - отмечает биолог.

При капельном поливе вся влага собирается в лунке, под деревом, что будет гораздо эффективнее. Но капельная система орошения устанавливается под землей и требуют тщательного ухода.

"При наших морозах, когда земля может промерзать до 70 сантиметров, такую систему может просто "порвать". В то время, как разбрызгиватели устанавливаются наверху и их можно просто снимать на зиму", - говорит эксперт.

Но биолог уточняет: разбрызгивающие системы тоже бывают стационарные и съемные. При стационарной, брызгалки не снимаются, поэтому их тоже может повредить мороз. И тогда она станет еще более затратной в ремонте.

Складывается впечатление, что подрядчики решили сэкономить на системе полива, и как эта экономия отразится на уходе за деревьями в триатлон-парке судить пока сложно. В подрядном ТОО "Golden City DS" пояснили, что меняют проект на систему полива за свой счет, так что налогоплательщики могут не переживать. Но возможности проверить автоматическую систему в действии у горожан пока нет. Да и оценивать ее придется после первой зимы, чтобы выяснить, выдержала ли она испытания морозами.

Напомним, что в 2022 году в Костанае уже была скандальная история, связанная с посадками в триатлон-парке. Тогда городская прокуратура в ходе проверки обнаружила незаконную вырубку почти 15 000 деревьев и обязала допустившее это обслуживающую организацию ТОО "Таза Жол АТ" сделать компенсаторную высадку. Речь шла о высадке около 300 000 деревьев. Тогда же и появился подрядчик, который к концу прошлого года должен был установить и смонтировать новую систему полива.