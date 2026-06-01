ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов

Ряд стран Европейского союза рассматривает возможность создания специальных центров для мигрантов за пределами ЕС, а среди потенциальных партнеров в этом проекте упоминаются Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Речь идет о так называемых "центрах возврата" (return hubs), куда могут направляться мигранты, получившие отказ в предоставлении убежища в странах Евросоюза.

ЕС готовится к запуску новой миграционной модели

По данным Politico, Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция совместно работают над созданием системы внешних миграционных центров и площадок для рассмотрения заявлений на убежище за пределами Евросоюза.

Как отмечает издание, власти Нидерландов уже получили положительное юридическое заключение, согласно которому создание подобных объектов не противоречит европейскому законодательству. В стране ожидают, что первые практические шаги по реализации проекта могут быть сделаны уже до конца текущего года.

Одновременно в Брюсселе продолжаются переговоры по новой редакции Регламента о возвращении мигрантов, который должен определить порядок депортации лиц, не получивших право на убежище.

Казахстан и Узбекистан названы среди возможных партнеров

По информации Politico, представители стран ЕС рассматривают от восьми до десяти государств за пределами объединения в качестве потенциальных площадок для размещения таких центров.

Один из европейских дипломатов, участвующих в обсуждениях, назвал Казахстан и Узбекистан среди возможных партнеров проекта.

При этом официального подтверждения готовности Астаны или Ташкента участвовать в инициативе на данный момент нет.

Как отмечает издание, европейские правительства пока избегают публично называть конкретные страны из-за чувствительности темы и предыдущего опыта подобных проектов, включая нереализованную инициативу Великобритании по размещению мигрантов в Руанде и юридические споры вокруг соглашения Италии с Албанией.

Что предлагают европейские страны

Согласно обсуждаемой модели, мигранты, которым отказано в убежище в странах ЕС, могут быть направлены в специальные центры за пределами союза до завершения процедур возвращения на родину.

Кроме того, европейские государства рассматривают возможность обработки части заявлений на убежище еще до въезда мигрантов на территорию Евросоюза.

Предполагается, что в обмен на участие в проекте партнерским странам могут быть предложены различные формы сотрудничества, включая программы развития, инвестиционные проекты или упрощение визового режима.

Переговоры продолжаются

В Евросоюзе подчеркивают, что окончательные решения по механизму работы таких центров пока не приняты. Переговоры между странами-членами ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом продолжаются.

По данным Politico, европейские власти рассчитывают уже к концу года определить хотя бы одну страну, готовую перейти к предметным переговорам по созданию подобных объектов.

На данный момент Казахстан и Узбекистан фигурируют лишь как потенциальные участники обсуждаемой инициативы, без каких-либо официальных договоренностей или подписанных соглашений.