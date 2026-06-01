Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака

В Алматы на судебном процессе по делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби родственники погибших заявили о примирении с обвиняемым Александром Паком и попросили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, передает корреспондент BAQ.kz.

Как сообщили представители потерпевшей стороны, семья погибшего водителя Еламана Каиржанова пришла к соглашению с обвиняемым, несмотря на тяжесть последствий аварии.

По словам родственников, Александр Пак полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и принес извинения семье погибшего.

Кроме того, обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб и выплатил моральную компенсацию. Этот факт был подтвержден потерпевшей стороной в суде.

"У нас нет к Александру Паку ни материальных, ни моральных претензий. В будущем их также не будет. Примирение произошло добровольно, без какого-либо давления. Нам были разъяснены все правовые последствия, и мы их полностью понимаем", – заявил родственник погибшего.

Родные Еламана Каиржанова сообщили, что простили обвиняемого и просят суд не назначать ему наказание в виде лишения свободы.

"По нашему мнению, условного наказания будет достаточно. Сейчас и в будущем у нас не будет к нему никаких требований", – отметили представители потерпевшей стороны.

В ходе судебного разбирательства также стало известно, что родственники еще одной погибшей – Кумар Тенелбаевой – также заявили о примирении с Александром Паком и попросили суд рассмотреть возможность назначения ему условного срока.

Напомним, ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы унесло жизни трех человек. После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.