Мальчик купался в запрещенном месте, передает BAQ.KZ.

На пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что в с. Аксукент, в канале "Аксу" начал тонуть ребенок 2014 г.р. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС.

Благодаря оперативным действиям ребенка удалось благополучно извлечь из воды.