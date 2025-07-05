11-летний ребенок чуть не утонул в Туркестанской области
Ребенка удалось благополучно извлечь из воды.
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
95Фото: Pixabay.com
Мальчик купался в запрещенном месте, передает BAQ.KZ.
На пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что в с. Аксукент, в канале "Аксу" начал тонуть ребенок 2014 г.р. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС.
Благодаря оперативным действиям ребенка удалось благополучно извлечь из воды.
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