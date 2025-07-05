  • 5 Июля, 19:02
  • BAIGENEWS

11-летний ребенок чуть не утонул в Туркестанской области

Ребенка удалось благополучно извлечь из воды.

Сегодня, 17:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: Pixabay.com

Мальчик купался в запрещенном месте, передает BAQ.KZ.

На пульт дежурного 112 поступило сообщение о том, что в с. Аксукент, в канале "Аксу" начал тонуть ребенок 2014 г.р. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС.

Благодаря оперативным действиям ребенка удалось благополучно извлечь из воды.

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