Астанинский «Барыс» уступил минскому «Динамо» со счётом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казахстанской команды это третье поражение подряд.

Первый период завершился без заброшенных шайб. На 30-й минуте Джастин Бэйли вывел «Барыс» вперёд, однако гости сравняли счёт перед перерывом.

Решающий гол минчане забили на 49-й минуте. Автором шайбы стал Энс, оформивший дубль в этой встрече. Следующий матч «Барыс» проведёт 25 ноября против череповецкой «Северстали».