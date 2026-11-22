«Барыс» проиграл минскому «Динамо» и продлил серию неудач
22 Ноября 2026, 23:47
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22 Ноября 2026, 23:4722 Ноября 2026, 23:47
131Фото: sports.kz
Астанинский «Барыс» уступил минскому «Динамо» со счётом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Для казахстанской команды это третье поражение подряд.
Первый период завершился без заброшенных шайб. На 30-й минуте Джастин Бэйли вывел «Барыс» вперёд, однако гости сравняли счёт перед перерывом.
Решающий гол минчане забили на 49-й минуте. Автором шайбы стал Энс, оформивший дубль в этой встрече. Следующий матч «Барыс» проведёт 25 ноября против череповецкой «Северстали».
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