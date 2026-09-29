11-летняя британка стала самым молодым женским гроссмейстером в истории

11-летняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан стала самым молодым в истории гроссмейстером среди женщин.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) подтвердила, что Сиванандан выполнила последнюю из трех норм, необходимых для получения звания. На 46-й Шахматной олимпиаде в Самарканде она провела все 11 партий на первой доске сборной Англии, набрав восемь очков: шесть побед, четыре ничьи и одно поражение.

До этого шахматистка уже достигла необходимого рейтинга в 2300 баллов. Предыдущий рекорд принадлежал Екатерине Лагно, получившей звание женского гроссмейстера в 12 лет.

Сиванандан также является самой юной чемпионкой Великобритании по шахматам.