Лишили прав, но не руля: водителя остановили в Актау

В Актау полицейские остановили водителя, который сел за руль, несмотря на действующее лишение водительских прав, передает BAQ.KZ.

Нарушение выявили во время патрулирования города.

При проверке документов выяснилось, что мужчина 1994 года рождения ранее уже был лишен права управления автомобилем. Несмотря на это, он снова управлял машиной.

Полицейские установили его личность и зафиксировали нарушение.

За управление транспортным средством человеком, лишенным такого права, мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 612 КоАП Казахстана.

В полиции напомнили, что лишение прав означает полный запрет на управление автомобилем до окончания установленного срока.

Водителей призвали не игнорировать решения суда и соблюдать правила дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что принцип «Закон и порядок» распространяется на всех участников дорожного движения.