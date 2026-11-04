11-летняя девочка погибла под колёсами экскаватора в области Жетысу

В городе Текели области Жетысу 11-летняя девочка погибла после наезда экскаватора. По предварительным данным полиции, ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водителя задержали, сообщает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 3 ноября. По информации Департамента полиции региона, водитель колёсного экскаватора Volvo при проезде перекрёстка совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм ребёнок скончался.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в городе Текели возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель колёсного экскаватора марки Volvo при проезде перекрёстка совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате полученных травм ребёнок скончался. Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетысу в ответ на запрос BAQ.KZ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.

В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, строго соблюдать сигналы светофора и правила дорожного движения.

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