Двое детей пострадали после наезда автомобиля во дворе ЖК в Алматинской области
ДТП произошло вечером 4 сентября в поселке Бесагаш Талгарского района.
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Двое несовершеннолетних получили травмы после того, как водитель Chevrolet Cobalt совершил наезд на них во дворе жилого комплекса в Алматинской области.
Авария произошла 4 сентября около 18:20 на территории ЖК «Нурия» в поселке Бесагаш Талгарского района.
По данным полиции, за рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. После наезда на детей им потребовалась медицинская помощь, пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Очевидцы утверждали, что машина могла двигаться со скоростью около 40 км/ч. Однако официально эта информация не подтверждена. Также сообщалось, что одна из пострадавших девочек некоторое время находилась без сознания.
В полиции сообщили, что водителя привлекли к ответственности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Правоохранители призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность во дворах и жилых массивах, где могут находиться дети.
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