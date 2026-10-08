11 млн теңге компенсаций выплачено пенсионерам после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Целиноградского района проведён анализ соблюдения требований трудового законодательства Республики Казахстан на поднадзорной территории.

В ходе проверки выявлены нарушения трудовых прав работников, достигших пенсионного возраста и осуществляющих трудовую деятельность в сфере образования.

Установлены факты ненадлежащего соблюдения работодателями требований законодательства при прекращении трудовых отношений с указанной категорией работников, в том числе в части выплаты предусмотренных законом компенсаций.

В результате принятых мер прокурорского реагирования восстановлены конституционные и трудовые права 68 пенсионеров.

Работникам выплачены причитающиеся компенсационные выплаты на общую сумму 11 млн теңге.