В Бурабайском районе Акмолинской области продолжается реализация крупного проекта по развитию молочного животноводства. На строящуюся ферму Burabay Milk из Германии доставили очередную партию — 264 головы крупного рогатого скота голштинской породы.

Проект реализует ТОО «Burabay Milk» в рамках программы «Береке». Он предусматривает строительство современной молочно-товарной фермы на 1 440 голов скота, а также молочного завода в Щучинске.

После выхода на проектную мощность ферма сможет производить до 55 тонн молока в сутки. Полученное сырьё планируют направлять на перерабатывающее предприятие.

На производстве предусмотрено внедрение современных технологий, в том числе автоматизированной доильной карусели, систем комфортного содержания животных и интеллектуального управления микроклиматом.

На молочном заводе планируют выпускать широкий ассортимент продукции: молоко, йогурт, кефир, сметану, творог и молочные коктейли. Основным рынком сбыта станет внутренний рынок Казахстана.