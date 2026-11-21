Новую партию племенного скота доставили в Акмолинскую область из Германии
На строящуюся ферму Burabay Milk привезли 264 головы голштинской породы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бурабайском районе Акмолинской области продолжается реализация крупного проекта по развитию молочного животноводства. На строящуюся ферму Burabay Milk из Германии доставили очередную партию — 264 головы крупного рогатого скота голштинской породы.
Проект реализует ТОО «Burabay Milk» в рамках программы «Береке». Он предусматривает строительство современной молочно-товарной фермы на 1 440 голов скота, а также молочного завода в Щучинске.
После выхода на проектную мощность ферма сможет производить до 55 тонн молока в сутки. Полученное сырьё планируют направлять на перерабатывающее предприятие.
На производстве предусмотрено внедрение современных технологий, в том числе автоматизированной доильной карусели, систем комфортного содержания животных и интеллектуального управления микроклиматом.
На молочном заводе планируют выпускать широкий ассортимент продукции: молоко, йогурт, кефир, сметану, творог и молочные коктейли. Основным рынком сбыта станет внутренний рынок Казахстана.
Самое читаемое
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- Трамп оценил саммит с Путиным и Си Цзиньпином на 12 баллов из 10
- Токаев: принцип «Закон и Порядок» одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе
- Россия и Украина снова за столом переговоров: чего ждать Казахстану
- Ущерб от двухдневных беспорядков во Франции оценили в 207 млн евро