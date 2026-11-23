Казахстанские школы, больницы и другие государственные учреждения могут ежегодно тратить значительно меньше ресурсов без ущерба для своей работы. По оценкам специалистов, потенциал экономии в бюджетном секторе достигает 11 млрд тенге. Чтобы сократить потери тепла, электричества и воды, депутаты партии «Әділет» готовят изменения в законодательство, передаёт BAQ.KZ.

Предложения обсудили на встрече с участием депутатов Курултая, представителей министерств, Национального центра энергосбережения, НПП «Атамекен» и отечественных предприятий.

По данным Национального центра энергосбережения, анализ потребления ресурсов в 20 тысячах государственных учреждений показал, что расходы можно существенно сократить. Потенциал экономии составляет около 160 тысяч тонн условного топлива, или 11 млрд тенге.

При этом речь идёт не только об экономии электричества. Значительную часть расходов составляют отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги.

Более 5 тысяч школ, больниц и других объектов хотят охватить энергомониторингом

Депутат Курултая Арман Калыков отметил, что действующие меры энергосбережения в основном сосредоточены на промышленных предприятиях. Теперь внимание предлагают уделить и социальным объектам.

«Энергосбережение – это невидимый, но самый чистый и выгодный источник энергии. Законопроект предусматривает расширение энергетического мониторинга на более чем 5 тысяч социально значимых объектов, увязку планов энергосбережения с Экологическим кодексом, а также совершенствование требований к энергоэффективности при строительстве зданий и государственных закупках», – пояснил депутат.

Иными словами, предлагается следить не только за тем, сколько ресурсов потребляют учреждения, но и за тем, насколько эффективно они используются.

Председатель правления Национального центра энергосбережения Бауржан Смагулов привёл ещё один аргумент: сэкономить один киловатт-час, по его оценке, обходится экономике в два-три раза дешевле, чем произвести новый.

Обновлять оборудование предлагают за счёт бизнеса

Один из способов снизить коммунальные расходы – привлекать частные компании к модернизации государственных зданий.

Речь идёт об энергосервисных контрактах. Например, компания за собственные средства устанавливает в школе современные системы отопления, освещение или другое оборудование, а затем возвращает вложенные деньги за счёт полученной экономии.

Такой подход позволяет обновлять инфраструктуру без необходимости сразу оплачивать все работы из бюджета.

На встрече сообщили, что казахстанские предприятия готовы поставлять энергоэффективные окна и двери, светодиодные светильники, насосы, трансформаторы и оборудование для автоматизации тепловых пунктов.

Генеральный директор Alageum Electric Еркебулан Ильясов отметил, что отечественные производители готовы участвовать в модернизации инфраструктуры при наличии понятных механизмов сотрудничества с государством.

По представленным оценкам, современные энергоэффективные трансформаторы в государственном секторе могут окупаться примерно за два года.

Также обсуждалась возможность устанавливать солнечные электростанции на социальных объектах за счёт частных инвестиций.

Кто будет следить за крупными потребителями энергии

Отдельно депутаты предложили усилить контроль за предприятиями, которые расходуют больше всего ресурсов.

Депутат Курултая Сунгат Есимханов предложил сосредоточить внимание на 106 крупнейших потребителях и рассмотреть передачу части контрольных функций от Министерства промышленности и строительства Министерству энергетики.

По его мнению, это позволит эффективнее следить за использованием энергоресурсов. Однако представители профильных ведомств отметили, что такие изменения требуют дополнительной проработки с учётом действующих полномочий и нагрузки на специалистов.

Заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов подчеркнул, что новые требования должны сопровождаться экономическими стимулами.

«Важно создавать реальные стимулы для внедрения энергосберегающих технологий. При этом отбор энергосервисных компаний должен быть прозрачным и конкурентным, особенно когда речь идет о бюджетных деньгах, а штрафы – соразмерными нарушениям и финансовым возможностям бизнеса», – отметил он.

Участники встречи также предложили запустить пилотные проекты в регионах, чтобы на примере отдельных школ проверить, насколько эффективно новое оборудование помогает сокращать расходы.

Все предложения ещё предстоит доработать. Они будут рассмотрены рабочей группой при дальнейшей подготовке двух законопроектов об энергосбережении.