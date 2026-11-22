Представители Республиканской партии в Сенате США намерены выступить против утверждения как минимум двух кандидатов президента Дональда Трампа на руководящие посты в Пентагоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идёт об Остине Дамере, которого выдвинули на должность директора по стратегии, планированию и потенциалу в Управлении политики Пентагона, и Алексе Велес-Грине, претендующем на пост заместителя руководителя этого подразделения.

Несмотря на продолжительные усилия администрации Белого дома, ни один из кандидатов не смог заручиться необходимой поддержкой сенаторов. По информации собеседников издания, их имена не включат в окончательный список претендентов, который Сенат планирует рассмотреть до конца текущего года.

Ситуацию осложняет предстоящая смена контроля над Конгрессом. В январе 2027 года большинство перейдёт к демократам, которые также не намерены поддерживать эти назначения. Отсутствие договорённостей с республиканцами уже вызвало недовольство в Пентагоне, отмечает газета.

У администрации Трампа остаётся около шести недель до перехода Конгресса под контроль демократов. За это время Белому дому предстоит решить ряд вопросов в оборонной сфере, в том числе продвинуть планы по выделению оборонного бюджета в размере 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, администрации необходимо добиться утверждения кандидатур Хунга Као на должность командующего Военно-морскими силами США и генерала Стива ЛаНива на пост начальника штаба Сухопутных войск.