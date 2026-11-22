В Астане продолжается Kazakhstan Fashion Week — событие, объединяющее представителей модной индустрии, искусства и культуры. В этом сезоне свои коллекции представят 17 дизайнеров из Казахстана и других стран.

Программа Модной недели стартовала 21 ноября на площадке ForteBank. Открыл её казахстанский бренд Dinara Satzhan, который работает на пересечении моды и искусства, переосмысливая национальное наследие через современные визуальные решения.

Основные показы запланированы на 23 и 24 ноября в отеле The St. Regis Astana. На одном подиуме встретятся дизайнеры с разными эстетическими взглядами, творческими подходами и культурными идеями.

Среди участников — Aida KaumeNOVA, TakoMekvabidze, Zalkar, Solangel, Hanum Aidash, Zardozi, Dinal, Меруерт Балманова, Ainash Qara, Venera Collection, Tamen, Азамат Сайн, Svetlichnaya, Veshalka boutique, Guni и ASD Jewelry.

Отдельное место в программе занимает Aida KaumeNOVA: в этом году отмечается 20 лет её участия в истории казахстанской моды.

Кроме показов новых коллекций, Kazakhstan Fashion Week выступает площадкой для профессионального диалога и культурного обмена, формируя международный контекст для развития казахстанской модной индустрии.

Также 23 ноября в 16:00 в отеле The St. Regis Astana состоится пресс-конференция Модной недели с участием казахстанских и зарубежных дизайнеров.