Суды удовлетворили 10 исков прокуратуры, поданных в интересах более 900 дольщиков. По решениям судов в их пользу взыскано свыше 11 млрд тенге, а также возвращены 4 земельных участка, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в 2025 году надзорные мероприятия выявили многочисленные факты незаконной реализации квартир в строящихся жилых комплексах. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечена 61 строительная компания. Общая сумма наложенных штрафов составила 49 млн тенге.

- Наряду с применением мер административного воздействия прокуратурой инициировано уголовное преследование лиц, организовавших мошеннические схемы по незаконному привлечению денежных средств дольщиков. По итогам расследований к уголовной ответственности привлечены 5 лиц, конфисковано имущество, - сообщили в прокуратуре Астаны.

Прокуратура города Астаны призывает граждан проявлять повышенную бдительность при приобретении жилья на стадии строительства и обращает внимание на то, что сделки по приобретению недвижимости в рамках долевого строительства подлежат осуществлению исключительно в безналичной форме.