11 объектов здравоохранения построят в Астане

Сегодня 2026, 23:34
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Акимат города Астана Сегодня 2026, 23:34
Сегодня 2026, 23:34
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Фото: Акимат города Астана

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских объектов.

Как передает официальный сайт акимата, столицу продолжают развивать во всех направлениях.

Женис Касымбек отметил, что в городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и 2 подстанции скорой медицинской помощи.

"Одна из ключевых задач - развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить 2 новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы", - сказал аким.

По поручению Главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.
В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2.

"Также в районе вокзала Нұрлы жол начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену, кроме того, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана. В следующем году планируем приступить к строительству еще 2 крупных поликлиник, а также врачебной амбулатории в жилом массиве Өндіріс», - написал аким столицы.

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