11 объектов здравоохранения построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских объектов.

Как передает официальный сайт акимата, столицу продолжают развивать во всех направлениях.

Женис Касымбек отметил, что в городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и 2 подстанции скорой медицинской помощи.

"Одна из ключевых задач - развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить 2 новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы", - сказал аким.

По поручению Главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.

В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2.