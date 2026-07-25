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Токаев примет участие в Форуме сотрудничества Казахстана и России в Омске

Форум состоится 25 июля.

25 Июля 2026, 09:02
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Akorda.kz 25 Июля 2026, 09:02
25 Июля 2026, 09:02
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Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск.

Как сообщает Акорда, Президент примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

🇰🇿🇷🇺В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств.

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