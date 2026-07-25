Токаев примет участие в Форуме сотрудничества Казахстана и России в Омске
Форум состоится 25 июля.
25 Июля 2026, 09:02
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25 Июля 2026, 09:0225 Июля 2026, 09:02
194Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск.
Как сообщает Акорда, Президент примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
🇰🇿🇷🇺В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств.
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