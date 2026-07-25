Супруга Данияра Елеусинова получила приговор после конфликта с соседями

Суд в Караганде признал супругу олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова Саиду Елеусинову виновной по делу о нападении, произошедшем в феврале этого года. Согласно материалам дела, поводом для конфликта, по версии потерпевшей Асель Жабыкбаевой, стали претензии, связанные с дедушкой Саиды Елеусиновой. Женщина утверждала, что во время ссоры супруга боксера ударила ее и схватила за волосы. Кроме того, по ее словам, дед Саиды нанес удар по голове ее матери.

Суд признал Саиду Елеусинову виновной по части 2 пункта 1 статьи 109 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 МРП. Также суд обязал ее выплатить потерпевшим 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и еще 1 млн тенге - на оплату услуг адвоката.

О конфликте стало известно в марте, когда две жительницы Караганды заявили, что подверглись нападению во время бытовой ссоры с соседями. После их обращения полиция зарегистрировала уголовные дела и назначила судебно-медицинские экспертизы. В департаменте полиции Карагандинской области тогда сообщали, что проводится всестороннее расследование, а процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых экспертиз.

Напомним, ранее супруг Саиды - олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов - был арестован на 20 суток и лишен водительских прав на семь лет за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным суда, в Астане он стал участником трех дорожно-транспортных происшествий. Тогда в МВД подчеркнули, что ответственность за нарушение закона не зависит от известности человека, его профессии или заслуг.