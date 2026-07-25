Две трагедии за сутки: в Семее дети выпали из окон

По данным полиции, в первом случае из окна квартиры на шестом этаже выпал двухлетний ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте. Спустя некоторое время из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. Его доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.

После трагедий сотрудники департамента полиции области Абай усилили профилактическую работу. Вечером полицейские объезжали жилые кварталы и через громкоговорители призывали жителей не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в квартирах с открытыми окнами.

В полиции напомнили, что москитные сетки создают ложное ощущение безопасности и не способны удержать вес ребенка. Родителям рекомендуют не оставлять детей одних, не ставить возле окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, а также устанавливать специальные блокираторы или ограничители открывания окон. В ведомстве подчеркнули, что даже несколько секунд без присмотра могут привести к трагедии.