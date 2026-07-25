Зеленский допустил подписание мирного соглашения с Россией в Вашингтоне

Соответствующее заявление он сделал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, близкой к президенту США Дональду Трампу. Интервью было опубликовано 24 июля в социальной сети X. По словам Зеленского, главным приоритетом для Украины остается сохранение человеческих жизней.

Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня - это лучше, чем воевать 10–20 лет до победы и терять своих людей. Конечно, прекращение огня лучше, - сказал украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему стремится к победе, однако считает сохранение жизней важнейшей задачей.

Ранее стало известно, что 29 июля президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского в Белом доме. По данным Reuters, лидеры планируют обсудить возможные пути урегулирования конфликта и дальнейшие шаги по достижению прекращения огня.