Зеленский допустил подписание мирного соглашения с Россией в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией, если появится возможность остановить войну.
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Соответствующее заявление он сделал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, близкой к президенту США Дональду Трампу. Интервью было опубликовано 24 июля в социальной сети X. По словам Зеленского, главным приоритетом для Украины остается сохранение человеческих жизней.
Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня - это лучше, чем воевать 10–20 лет до победы и терять своих людей. Конечно, прекращение огня лучше, - сказал украинский лидер.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему стремится к победе, однако считает сохранение жизней важнейшей задачей.
Ранее стало известно, что 29 июля президент США Дональд Трамп примет Владимира Зеленского в Белом доме. По данным Reuters, лидеры планируют обсудить возможные пути урегулирования конфликта и дальнейшие шаги по достижению прекращения огня.
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