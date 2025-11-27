11 человек погибли на путях при наезде поезда в Китае
Рабочие оказались на пути испытательного поезда.
На юго-западе Китая произошло трагическое происшествие на железнодорожной станции в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Рано утром поезд, проводивший испытания сейсмического оборудования, наехал на группу рабочих, находившихся на путях.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Местное отделение государственной корпорации "Китайские железные дороги" сообщило, что расследование обстоятельств трагедии уже начато. Специалисты устанавливают, почему рабочие находились в зоне движения поезда и были ли соблюдены меры безопасности при проведении испытаний.
