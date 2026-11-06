11 школьников из Алматы отправились в Кремниевую долину на конференцию по ИИ

Одиннадцать школьников из Алматы отправились в США, чтобы представить Казахстан на международной технологической конференции TechEquity AI Summit 2026. Поездку организовали для победителей образовательного проекта AI Talents Almaty. Проект реализуется при поддержке управления цифровизации Алматы и обучает школьников программированию и искусственному интеллекту.

Участники осваивают разработку приложений, цифровых сервисов и собственных AI-агентов, а также работают над практическими задачами под руководством IT-специалистов. Первичное тестирование прошли 10 тысяч школьников. Из них 1,5 тысячи отобрали для углублённого обучения. Более тысячи участников завершили курс и получили сертификаты Junior-разработчиков.

По итогам трёх хакатонов на AITK Fest 2026 определили 11 победителей, которые и отправились в США. В Кремниевой долине школьники уже встретились с Абхиджитом Джоши — старшим техническим менеджером программ NVIDIA. Одним из главных событий поездки станет участие в TechEquity AI Summit 2026, который проходит с 3 по 6 ноября. Среди заявленных спикеров — представители NVIDIA, Google, Meta, IBM, Adobe и Стэнфордского университета.

Также школьники примут участие в Company Brain Hackathon, посетят Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли. В программе поездки предусмотрено знакомство с разработками в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и интеллектуальной городской инфраструктуры.