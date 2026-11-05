Удар по полицейскому превратил шумную ссору в Алматы в уголовное дело

В Алматы мужчина, которого полицейские пытались утихомирить после громкого скандала в квартире, ударил одного из них по голове. Теперь его поведением занимается следствие.

Все началось в ЖК «Утеген» в Ауэзовском районе. По предварительной информации, квартиранты выясняли отношения так громко, что подняли с постели председателя ОСИ. Тот и вызвал полицию.

Наряд приехал разбираться, но разговор не сложился. Мужчина не подчинился законным требованиям и начал сопротивляться.

Удар пришелся одному из полицейских по голове, форменная шапка слетела на пол.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают, действиям его участников дадут правовую оценку. Расследование продолжается.