Удар по полицейскому превратил шумную ссору в Алматы в уголовное дело
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В Алматы мужчина, которого полицейские пытались утихомирить после громкого скандала в квартире, ударил одного из них по голове. Теперь его поведением занимается следствие.
Все началось в ЖК «Утеген» в Ауэзовском районе. По предварительной информации, квартиранты выясняли отношения так громко, что подняли с постели председателя ОСИ. Тот и вызвал полицию.
Наряд приехал разбираться, но разговор не сложился. Мужчина не подчинился законным требованиям и начал сопротивляться.
Удар пришелся одному из полицейских по голове, форменная шапка слетела на пол.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают, действиям его участников дадут правовую оценку. Расследование продолжается.
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