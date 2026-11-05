Пнула ведро уборщицы: в частной школе Актау начали проверку после скандального видео
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В Актау проверяют частную школу Tulpar School после того, как в соцсетях разошлось видео с уборщицей и ее опрокинутым ведром. Пользователи называют женщину на записи женой директора школы, но официально это пока не подтверждено.
О создании специальной комиссии сообщили в управлении образования Мангистауской области.
На видео, которое активно обсуждают в соцсетях, видно, как женщина пинает ногой полное воды ведро уборщицы. Авторы публикаций утверждают, что это супруга директора.
На вопрос BAQ.KZ о том, кто эта женщина, в управлении образования не ответили.
В ведомстве подтвердили, что ситуация на видео произошла в частной школе «Тулпар» в Актау, где учатся ученики 5-11 классов. Для выяснения обстоятельств городской отдел образования создал специальную комиссию.
«В ходе изучения будут заслушаны объяснения всех сторон, ситуации дадут правовую и организационную оценку. По ее итогам в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие меры», – говорится в сообщении управления.
В публикациях в соцсетях говорится, что по факту инцидента в полицию поступило заявление. Чтобы уточнить эту информацию, корреспондент BAQ.KZ направил запрос в департамент полиции Мангистауской области, но к моменту публикации ответ не поступил.
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