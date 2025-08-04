Поисково-спасательные операции по обнаружению экипажа исчезнувшего вертолета ведутся уже 11 суток. В поисках задействованы более 330 специалистов, задействованы 59 единиц автотранспорта, 23 плавсредства, 12 беспилотников, а также авиация, кинологи, эхолоты и георадары, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По распоряжению министра обороны, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, создана специальная комиссия из экспертов Департамента по безопасности полетов. Одни члены комиссии работают на месте происшествия, другие ведут расследование причин инцидента.

Несмотря на нулевую видимость под водой, глубокое заиливание дна и нестабильную погоду, поиски продолжаются круглосуточно.

"Проводятся воздушные облёты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска", - сообщил командующий Военно-воздушными силами РК генерал-майор авиации Аскар Избасов.

Также продолжается техническое расследование. Изучаются летная документация, данные правоохранительных и авиационных органов, погодные и орнитологические условия на маршруте полета.

Как сообщили в ведомстве, поисковые мероприятия будут вестись до тех пор, пока не будет установлена судьба членов экипажа и причины произошедшего.