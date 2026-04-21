В Казахстане на меры социальной поддержки и инклюзии направят 1,1 трлн тенге

На соцподдержку и развитие инклюзивной среды в Казахстане направят 1,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день в стране проживают порядка 752 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,7% от общей численности населения. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 711,8 тыс. человек, или 3,6%, в 2023 году — 725 тыс. человек, или 3,6%, в 2024 году — 737 тыс. человек, или 3,6%. Из общего числа лиц с инвалидностью около 56% составляют граждане трудоспособного возраста, 29% — пенсионного возраста, 15% — дети.

«Совокупные расходы из государственного бюджета и государственного фонда социального страхования в текущем году составляют - 1,1 трлн тенге», - сказал министр.

Как отметил министр, до конца текущего года планируется повысить стандарты качества специальных социальных услуг, а также расширить меры содействия занятости для людей с инвалидностью.

Также министр сообщил, что на портале социальных услуг сегодня зарегистрированы 1017 поставщиков технических средств реабилитации, 785 поставщиков услуг по жестовому языку и 132 санаторно-курортные организации.