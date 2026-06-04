Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов

Депутаты Сената приняли во втором чтении поправки в закон по вопросам деятельности специальных государственных органов РК, передает BAQ.KZ.

В рамках поправок уточняются условия получения пенсии за выслугу лет. Так, право

на пенсионные выплаты сохраняется за военнослужащими, сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, имеющими не менее 25 лет выслуги лет и уволенными по достижении предельного возраста состояния на службе.

Также упрощается перевод между силовыми структурами. Согласно поправкам

сотрудники правоохранительных органов могут переводиться в специальные государственные органы или Вооружённые силы без прерывания срока службы и наоборот.

Помимо этого, усиливаются социальные гарантии сотрудников за рубежом.

Сотрудники специальных органов, направленные в зарубежные организации, будут обеспечиваться на условиях, аналогичных дипломатическим работникам, включая социальное и медицинское обеспечение членов их семей.

Также усиливается защита государственных секретов и расширяются льготы при поступлении в ведомственные вузы. При равенстве баллов преимущество получат дети-сироты, дети ветеранов службы, обладатели знака «Алтын белгі», победители международных олимпиад и другие категории абитуриентов.

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