Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
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Депутаты Сената приняли во втором чтении поправки в закон по вопросам деятельности специальных государственных органов РК, передает BAQ.KZ.
В рамках поправок уточняются условия получения пенсии за выслугу лет. Так, право
на пенсионные выплаты сохраняется за военнослужащими, сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, имеющими не менее 25 лет выслуги лет и уволенными по достижении предельного возраста состояния на службе.
Также упрощается перевод между силовыми структурами. Согласно поправкам
сотрудники правоохранительных органов могут переводиться в специальные государственные органы или Вооружённые силы без прерывания срока службы и наоборот.
Помимо этого, усиливаются социальные гарантии сотрудников за рубежом.
Сотрудники специальных органов, направленные в зарубежные организации, будут обеспечиваться на условиях, аналогичных дипломатическим работникам, включая социальное и медицинское обеспечение членов их семей.
Также усиливается защита государственных секретов и расширяются льготы при поступлении в ведомственные вузы. При равенстве баллов преимущество получат дети-сироты, дети ветеранов службы, обладатели знака «Алтын белгі», победители международных олимпиад и другие категории абитуриентов.
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