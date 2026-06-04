Три медали за несколько дней выиграли легкоатлетки Казахстана

Представительницы сборной Казахстана по легкой атлетике успешно выступили на международных соревнованиях, завоевав сразу три медали на турнирах в Европе и Азии.

Серебряную награду на международном турнире EKO Cyprus International Athletics Meeting в Лимасоле завоевала Елизавета Матвеева. Казахстанская спортсменка стала второй в соревнованиях по прыжкам в высоту, преодолев планку на отметке 185 сантиметров.

Еще одну медаль в прыжках в высоту принесла стране Кристина Овчинникова. На турнире Mityng na Rynku w Białymstoku в польском Белостоке она показала результат 187 сантиметров и заняла третье место.

Успешно выступила и Полина Иванова. На международном турнире по прыжкам с шестом серии World Athletics Challenger в южнокорейском Пусане казахстанка завоевала серебряную медаль, преодолев высоту 4,20 метра.

Таким образом, по итогам международных стартов казахстанские легкоатлетки пополнили копилку команды двумя серебряными и одной бронзовой наградами.

Читай также:

Казахстанская легкоатлетка поборется за медали в прыжках в высоту на Кипре

Анна Данилина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"