Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области

6 и 7 июня в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области состоится международный фестиваль воздухоплавания Qazaqstan International Balloon Festival.

В рамках мероприятия запланирован массовый запуск более 30 воздушных шаров, полеты на аэростатах, а также шоу гигантских воздушных змеев длиной до 15 метров. Для гостей будут работать фудкорты, кемпинг и зоны развлечений для всей семьи.

Одним из главных зрелищ фестиваля станет одновременный подъем десятков воздушных шаров в небо. Участники также смогут совершить полет и увидеть с высоты предгорья Заилийского Алатау и живописные окрестности Каскелена.

Вечерняя программа включает концерты и музыкальные выступления. 6 июня хедлайнером станет DJ King Macarella. 7 июня для гостей выступят ансамбль "Дос-Мукасан" и казахстанский исполнитель Мирас Жугунусов.

Для детей будет организована отдельная зона с мастер-классами, батутами и анимацией.

Одним из самых необычных моментов фестиваля станет возможность сделать предложение руки и сердца прямо во время полета на воздушном шаре.

Стоимость билетов начинается от 5 тысяч тенге. Для детей до 5 лет вход бесплатный. Для удобства гостей будут организованы трансфер из Алматы, парковка и палаточный лагерь на территории фестиваля.

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