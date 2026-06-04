Алматинцы почувствовали землетрясение вечером 4 июня

Вечером 4 июня жители Алматы и Талдыкоргана начали сообщать о подземных толчках. Сообщения появились в социальных сетях и городских чатах. По словам очевидцев, колебания были непродолжительными.



Первые сообщения начали распространяться среди жителей города около 21:00. Пользователи социальных сетей и мессенджеров писали, что почувствовали легкие колебания в квартирах и офисах.

По словам очевидцев, толчки продолжались недолго. Некоторые горожане отмечали покачивание люстр и мебели, другие сообщили, что ничего не почувствовали.

Экстренное уведомление от системы национального оповещения поступило уже после того, как подземные толчки прекратились. Скриншоты сообщений пользователи активно публиковали в социальных сетях.

«Землетрясение на территории Алматинской области. Займите безопасное место. После толчков эвакуируйтесь на безопасное расстояние», - говорилось в сообщении.

На момент публикации официальные службы не предоставили информацию о магнитуде, эпицентре и глубине возможного землетрясения.

Данные от сейсмологических служб и Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана пока не опубликованы.

UPD:

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало официальную информацию о землетрясении, которое вечером 4 июня почувствовали жители Алматы и ряда населенных пунктов юго-востока страны.

По данным ведомства, эпицентр находился на территории Казахстана в 316 километрах к северо-востоку от Алматы.

Горячая линия

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу сообщили об открытии горячей линии для жителей после зарегистрированного землетрясения. Получить консультацию специалистов и уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (7282) 32-44-36. В МЧС также сообщили, что о произошедшем были уведомлены местные исполнительные органы, полиция и другие профильные службы. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.