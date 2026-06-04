Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало официальную информацию о землетрясении, которое вечером 4 июня почувствовали жители Алматы и ряда населенных пунктов юго-востока страны.

По данным ведомства, эпицентр находился на территории Казахстана в 316 километрах к северо-востоку от Алматы.

По информации сети сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК, землетрясение было зарегистрировано 4 июня в 21:19 по времени Астаны.

Эпицентр располагался на территории Казахстана. Его координаты составили 44,547 градуса северной широты и 80,405 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Где толчки ощущались сильнее всего

Наиболее высокая интенсивность была зафиксирована в городе Жаркент области Жетысу, где расчетная сила землетрясения составила 4 балла по шкале MSK-64.

Толчки силой 3 балла ощущались в Сарканде, Текели, поселке Жансугуров, Карабулаке, а также в селах Чунджа и Кыргызсай.

В Алматы расчетная интенсивность составила 2 балла. Аналогичные показатели зарегистрированы в Талдыкоргане, Конаеве, Талгаре, Есике, Ушарале, Кегене, Шелеке, Нарынколе и ряде других населенных пунктов Алматинской, Жетысуской и Абайской областей.

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Напомним, сразу после подземных толчков жители Алматы начали публиковать сообщения в социальных сетях и городских чатах. Многие сообщали о кратковременных колебаниях в квартирах и офисах.

Позже пользователи также рассказали о получении экстренных уведомлений системы национального оповещения. При этом часть горожан обратила внимание, что сообщения поступили уже после того, как толчки прекратились.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Горячая линия

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу сообщили об открытии горячей линии для жителей после зарегистрированного землетрясения. Получить консультацию специалистов и уточнить интересующую информацию можно по телефону 8 (7282) 32-44-36.

Контакты ДЧС Алматинской области - 8 (72772) 2-60-97.

В МЧС также сообщили, что о произошедшем были уведомлены местные исполнительные органы, полиция и другие профильные службы. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.