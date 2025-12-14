Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в официальной церемонии закрытия Года рабочих профессий под названием "Еңбек адамы – ел мақтанышы". Мероприятие организовано как региональные итоги Года рабочих профессий – 2025, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие 11 трудовых династий, которые много лет добросовестно трудятся в различных сферах региона и передают своё мастерство из поколения в поколение. Среди них — железнодорожники, энергетики, водители, представители сельского хозяйства и специалисты коммунальных служб.

Также специалистам, добросовестно трудящимся в различных сферах, были вручены благодарственные письма акима области. Среди награждённых – представители газового хозяйства, энергетики, сферы чрезвычайных ситуаций, строительства, связи, коммунальных служб, транспорта и других отраслей.

На встрече аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что трудовой человек является основной опорой развития страны, и выразил благодарность профессиональным специалистам.

"Рабочие специальности – это ядро индустриального развития любого государства. Поэтому данная сфера должна получать особое внимание не только в этом году, но и ежегодно. Качественная работа таких ключевых отраслей, как строительство, промышленность, транспорт, энергетика и сельское хозяйство, напрямую зависит от квалифицированных рабочих. Молодёжь должна начинать трудовой путь с простых работ, накапливать опыт и затем повышать свой профессиональный уровень. Самое главное – добросовестный труд всегда будет оценён по достоинству. Ваш труд – опора региона, основа развития Мангистау. Пусть ваш труд и дальше получает должное признание", – сказал аким области.

Отметим, что в рамках Года рабочих специальностей в Мангистауской области была проведена масштабная работа. В частности, состоялись чемпионат "WorldSkills Aktau 2025" и международный чемпионат "DostiSkills 2025". Кроме того, впервые в мире международный чемпионат "TurkicSkills 2025" был проведён именно в Мангистауской области.