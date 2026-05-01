Представителям музыкальной индустрии Казахстана вручили награды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Президента Республики Казахстан Касым-ЖомартаТокаева вручила государственные награды ряду лиц в сфере музыкального образования, передает BAQ.KZ.
На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что труд каждого специалиста является важным вкладом в развитие страны.
«Глава государства всегда уделяет особое внимание человеку труда. Это наглядны подтверждается вашими сегодняшними успехами и достижениями. Он неизменно поддерживает инициативу поощрения и награждения людей труда, поскольку убежден: труд обязательно должен быть вознагражден. Вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Порой даже не задумываясь об этом, вы ежедневно честно и добросовестно трудитесь. Я знаю, что вы делаете это искренне, от всей души и от всего сердца. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку и признание», - сказала заместитель Премьер-министра.
За значительный вклад в социально-культурное развитие страны и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на продвижение национальных ценностей и популяризацию искусства кюя, Указом Президента награждены:
- Орденом «Кұрмет» - режиссер-постановщик Карлыгаш Ажиева;
- Медалью «Ерен еңбегі үшін» - Художественный руководитель традиционной музыкальной группы «Қорқыт» Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева Шолпан Корганбек.
Грамотой «Алғыс» награждены:
- Заместитель директора по воспитательной работе детской музыкальной школы №1, педагог по традиционным дисциплинам Жанар Оралбаева;
- И.о. директора детской музыкальной школы №2 имени Р.Баглановой Гульнур Камзина;
- Заместитель директора по воспитательной работе детской музыкальной школы №3 Айнур Баймаханова;
- Заместитель директора по воспитательной работе художественной школы №2 при акимате города Астаны Гульшат Жумабаева.
