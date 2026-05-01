  • Главная
  • Новости
Представителям музыкальной индустрии Казахстана вручили награды

Сегодня 2026, 13:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство культуры и информации РК Сегодня 2026, 13:28
89
Фото: Министерство культуры и информации РК

В Астане заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Президента Республики Казахстан Касым-ЖомартаТокаева вручила государственные награды ряду лиц в сфере музыкального образования, передает BAQ.KZ.

На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что труд каждого специалиста является важным вкладом в развитие страны.

«Глава государства всегда уделяет особое внимание человеку труда. Это наглядны подтверждается вашими сегодняшними успехами и достижениями. Он неизменно поддерживает инициативу поощрения и награждения людей труда, поскольку убежден: труд обязательно должен быть вознагражден. Вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Порой даже не задумываясь об этом, вы ежедневно честно и добросовестно трудитесь. Я знаю, что вы делаете это искренне, от всей души и от всего сердца. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку и признание», - сказала заместитель Премьер-министра.

За значительный вклад в социально-культурное развитие страны и проведение республиканской акции «Күй күмбірі», направленной на продвижение национальных ценностей и популяризацию искусства кюя, Указом Президента награждены:

- Орденом «Кұрмет» - режиссер-постановщик Карлыгаш Ажиева;

- Медалью «Ерен еңбегі үшін» - Художественный руководитель традиционной музыкальной группы «Қорқыт» Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева Шолпан Корганбек.

Грамотой «Алғыс» награждены: 

- Заместитель директора по воспитательной работе детской музыкальной школы №1, педагог по традиционным дисциплинам Жанар Оралбаева;

- И.о. директора детской музыкальной школы №2 имени Р.Баглановой Гульнур Камзина;

- Заместитель директора по воспитательной работе детской музыкальной школы №3 Айнур Баймаханова;

- Заместитель директора по воспитательной работе художественной школы №2 при акимате города Астаны Гульшат Жумабаева.

Самое читаемое

Наверх