Представителям музыкальной индустрии Казахстана вручили награды

На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что труд каждого специалиста является важным вкладом в развитие страны.

«Глава государства всегда уделяет особое внимание человеку труда. Это наглядны подтверждается вашими сегодняшними успехами и достижениями. Он неизменно поддерживает инициативу поощрения и награждения людей труда, поскольку убежден: труд обязательно должен быть вознагражден. Вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Порой даже не задумываясь об этом, вы ежедневно честно и добросовестно трудитесь. Я знаю, что вы делаете это искренне, от всей души и от всего сердца. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку и признание», - сказала заместитель Премьер-министра.