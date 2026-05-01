Жителя Павлодарской области судят за убийство трёхлетней дочери

В Павлодарской области перед судом предстал 26-летний житель Теренкольского района, обвиняемый в убийстве собственной трёхлетней дочери, передает BAQ.KZ со ссылкой на irbistv.kz.

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2025 года. Предполагаемым мотивом стали сомнения мужчины в своём отцовстве.

Как заявили в суде, насилие над ребёнком носило систематический характер и продолжалось с января 2025 года. По версии обвинения, мужчина привязывал девочку к кровати и регулярно применял к ней физическую силу.

В день происшествия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый забрал дочь с собой и, по данным следствия, нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью. Ребёнка доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Медики зафиксировали тяжёлые внутренние повреждения, включая разрыв печени и кровоизлияние.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям об истязании и убийстве. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Вину он не признаёт.