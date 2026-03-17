11 тысяч домбристов установят рекорд Казахстана в честь Наурыза
Масштабная акция объединит школьников из разных районов Алматы.
В рамках празднования Наурыз мейрамы управление образования города Алматы организует беспрецедентную акцию — флешмоб «Домбыра үні». В этот день 11 000 учащихся 6-10-х классов одновременно исполнят знаковые музыкальные произведения, объединив традиции и современность, передает BAQ.KZ.
"Главная цель мероприятия — популяризация национального искусства, развитие интереса у подрастающего поколения к традиционной казахской музыке, а также укрепление культурных ценностей и национальной идентичности", - отметили в акимате.
Это станет одним из самых массовых музыкальных исполнений на национальном инструменте в Казахстане. Масштабная акция объединит школьников из разных районов города и станет символом уважения к богатому духовному наследию казахского народа.
Почетными гостями мероприятия станут известные казахстанские артисты: Асылбек Енсепов, Ринат Гайсин, Нурлан Албан, Али Окапов. Известные исполнители поддержат участников флешмоба и поздравят жителей города с праздником Наурыз.
По итогам акции планируется зафиксировать достижение и подать заявку на включение мероприятия в Казахстанскую книгу рекордов как самое массовое одновременное исполнение кюя на домбре.
Проведение подобного масштабного музыкального события станет ярким украшением праздничных мероприятий, посвященных Наурызу, и внесет вклад в популяризацию национальной культуры среди молодежи. Также событие призвано продемонстрировать преемственность поколений и подчеркнуть статус домбры как культурного кода нации.
