В окрестностях Алматы обследовали селевую обстановку

Специалисты ГУ «Казселезащита» совместно с представителями акимата города Алматы, ДЧС города Алматы и Алматинской области провели аэровизуальное обследование горной территории на вертолете Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Обследование охватило северную часть хребта Иле Алатау — от бассейна реки Каскелен до бассейна реки Турген включительно. Основной целью мониторинга стала оценка состояния моренно-ледниковых комплексов, селевых врезов и общей селевой обстановки в регионе.

По результатам обследования установлено, что большинство моренных озер находятся в стадии сезонного наполнения. При этом высокогорные озера еще не полностью вышли из зимнего режима. Отдельные озера остаются полностью покрытыми льдом и снегом, что зависит от высоты расположения и экспозиции склонов. Поверхностный сток наблюдается локально. Признаков повышения мутности воды в реках не зафиксировано.

Высота снежного покрова в горных районах составляет от 20 до 50 см. Снежная линия проходит на высотах 3300–3500 метров над уровнем моря.

По итогам обследования селевая обстановка в бассейнах рек города Алматы и Алматинской области оценивается как стабильная.