Вопрос повышения минимальной заработной платы в Казахстане снова оказался в центре внимания. Министерство национальной экономики рассматривает возможность доведения минимальной зарплаты до уровня 50% от медианной заработной платы. Если эта инициатива будет реализована, нынешний размер МЗП, составляющий 85 тысяч тенге, в ближайшие годы может увеличиться до 150 тысяч тенге.

Однако возникает вопрос: приведёт ли это к реальному росту доходов населения или, наоборот, усилит инфляцию и увеличит нагрузку на бизнес? Корреспондент BAQ.KZ разбирался в ситуации.

Как менялась минимальная зарплата за последние пять лет

В Казахстане минимальная заработная плата в последние годы повышалась несколько раз:

2021 год – 42 500 тенге;

2022 год – 60 000 тенге;

2023 год – 70 000 тенге;

2024 год – 85 000 тенге;

2025 год – 85 000 тенге;

2026 год – 85 000 тенге.

Таким образом, за пять лет минимальная зарплата почти удвоилась. Однако эксперты отмечают, что этот рост не привёл к такому же увеличению покупательной способности граждан. За тот же период существенно подорожали продукты питания, коммунальные услуги, жильё и транспорт.

Правительство: минимальная зарплата будет повышена

На презентации Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026-2029 годы первый вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин заявил, что работа по повышению минимальной заработной платы уже ведётся.

По его словам, этот вопрос обсуждается давно, и правительство не отказывается от намерения повысить МЗП.

"Вопрос повышения минимальной заработной платы поднимается уже очень давно. Работа в этом направлении ведётся. Мы будем повышать минимальную заработную плату", – заявил Амрин.

При этом конкретные суммы пока не называются.

Как пояснил первый вице-министр, сейчас идёт работа над формированием республиканского бюджета на 2027 год, поэтому при принятии решения будут учитываться реальные экономические показатели страны.

"Мы занимаемся формированием бюджета на 2027 год. Итоговые статистические данные за 2025 год будут опубликованы 1 августа. Также станут известны результаты первого полугодия 2026 года. Именно эти показатели станут основой для прогнозирования доходов бюджета на 2027 год", – отметил он.

По его словам, только после получения всей статистики правительство сможет оценить, насколько бюджет позволит повысить минимальную заработную плату.

Таким образом, окончательное решение по новому размеру МЗП может быть принято после августа.

"Дело не только в повышении зарплаты"

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов поддерживает инициативу повышения минимальной заработной платы, однако считает, что необходимо учитывать и обратную сторону вопроса.

По его словам, сегодня большинство граждан, получающих минимальную зарплату, работают в сельской местности, сфере торговли и различных секторах услуг.

Поэтому не все работодатели могут быть готовы к повышению заработной платы.

"Министерство национальной экономики предложило повысить минимальную зарплату. Предполагается, что она может составить около 50% медианной заработной платы. Но решить этот вопрос не так просто. В стране есть люди, которые получают минимальную зарплату. Они работают в сельских районах, торговле и сфере услуг. Если их зарплаты будут повышены, некоторые работодатели могут не справиться с этой нагрузкой. Более того, они могут сократить количество работников", – отметил депутат.

По мнению Кошмамбетова, влияние такого решения на инфляцию также требует тщательного анализа.

"Если мы одномоментно увеличим зарплаты в два раза, эффект может быть полностью нивелирован инфляцией. Сейчас мы говорим о снижении инфляции до 10% как о достижении. Однако это означает, что покупательная способность доходов граждан ежегодно снижается как минимум на 10%", – сказал он.

Депутат считает, что главная цель должна быть шире, чем просто повышение минимальной зарплаты.

"Наша цель – не только повышение минимальной зарплаты. Главное – повышение благосостояния населения. А благосостояние измеряется не номинальным доходом, а тем, что человек может купить на свои деньги. Поэтому необходимо сдерживать инфляцию, стабилизировать цены на продукты питания, коммунальные услуги и товары повседневного спроса", – подчеркнул он.

Также депутат предлагает повышать минимальную зарплату поэтапно, а не одномоментно.

"Сейчас предприниматели уже ощущают влияние нового Налогового кодекса. Если одновременно резко повысить минимальную зарплату, это отразится на социальных платежах и других обязательствах бизнеса. Поэтому действовать нужно очень осторожно", – отметил Кошмамбетов.

Экономист: 150 тысяч тенге – вполне достижимая цель

Экономист Бауыржан Ыскак считает прогноз о повышении минимальной зарплаты до 150 тысяч тенге вполне реалистичным.

По его мнению, при сохранении текущих экономических тенденций такого показателя можно достичь уже с 2027 года.

"Это вполне реалистичный сценарий. Сейчас минимальная зарплата составляет 85 тысяч тенге. Если правительство продолжит учитывать инфляцию, рост производительности труда и средней заработной платы, то к 2027 году технически возможно довести минимальную зарплату до 150 тысяч тенге", – заявил экономист.

Однако, по его словам, главный вопрос заключается не в возможностях бюджета.

"Основной вопрос – насколько к этому готов бизнес. Особенно серьёзной нагрузкой это может стать для малого и среднего предпринимательства", – считает он.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе такое решение действительно повысит доходы части населения.

"Доходы граждан, получающих минимальную зарплату, вырастут. Но если одновременно не будет расти производительность труда и предложение товаров, дополнительные расходы бизнеса в конечном итоге будут переложены на цены. Это усилит инфляционное давление", – отметил Ыскак.

Кто выиграет, а кто столкнётся с рисками?

По словам экономиста, в первую очередь выиграют работники сферы услуг, уборщики, сотрудники сельского хозяйства и специалисты с низкими доходами на малых предприятиях.

Однако возрастут и расходы работодателей.

"Увеличится фонд оплаты труда. Вырастут социальные отчисления. Некоторые компании могут попытаться сократить персонал или перевести часть трудовых отношений в теневой сектор. Поэтому повышение минимальной зарплаты должно сопровождаться мерами поддержки бизнеса", – считает эксперт.

Почему люди могут не почувствовать рост зарплат?

Несмотря на регулярные сообщения о повышении заработных плат, многие граждане отмечают, что их уровень жизни существенно не улучшился.

Экономист связывает это прежде всего с инфляцией.

"За последние годы значительно выросли цены на продукты питания, коммунальные услуги, жильё и транспорт. Рост заработных плат не успевал за этим процессом. Поэтому на бумаге доходы увеличились, но реальная покупательная способность выросла гораздо меньше, чем ожидалось", – пояснил он.

Какие ещё изменения принесёт рост МЗП?

По словам эксперта, повышение минимальной зарплаты влияет не только на размер оплаты труда.

Во-первых, увеличатся социальные отчисления.

Во-вторых, возрастут обязательные пенсионные взносы, что позволит гражданам с низкими доходами накопить больше средств на будущую пенсию.

В-третьих, работодатели будут больше внимания уделять повышению производительности труда и автоматизации процессов.

При этом опасения относительно роста штрафов могут быть преувеличены, поскольку большинство штрафов в Казахстане привязано не к минимальной заработной плате, а к месячному расчётному показателю (МРП).

Главное – реальные доходы

Бауыржан Ыскак, опираясь на международный опыт, считает оптимальным устанавливать минимальную заработную плату на уровне 45-60% медианной зарплаты.

По его оценке, если в ближайшие годы медианная заработная плата приблизится к 350 тысячам тенге, то минимальная зарплата в диапазоне 125-180 тысяч тенге будет экономически обоснованной.