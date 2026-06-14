Мужчина упал в Иртыш с подвесного моста в Семее

В службу 112 поступило сообщение о падении человека в воду с подвесного моста через реку Иртыш в городе Семей.

На место происшествия оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Для поисково-спасательных работ были задействованы лодки и беспилотный летательный аппарат (дрон).

В результате оперативно проведённых поисковых мероприятий гражданин 1999 года рождения был обнаружен и спасён в районе Бобровки на реке Иртыш.

Спасённый был передан бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.