Мужчина упал в Иртыш с подвесного моста в Семее

Сотрудники МЧС Абайской области спасли мужчину.

Сегодня 2026, 08:09
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
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Фото: Pixabay.com

В службу 112 поступило сообщение о падении человека в воду с подвесного моста через реку Иртыш в городе Семей.

На место происшествия оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Для поисково-спасательных работ были задействованы лодки и беспилотный летательный аппарат (дрон).

В результате оперативно проведённых поисковых мероприятий гражданин 1999 года рождения был обнаружен и спасён в районе Бобровки на реке Иртыш.

Спасённый был передан бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.

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