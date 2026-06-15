Левый берег Астаны на пять дней останется без горячей воды: опубликован список адресов

С 15 по 19 июня в ряде жилых комплексов и домов на левом берегу Астаны будет временно отключено горячее водоснабжение. Ограничения связаны с гидравлическими испытаниями и подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы iKomek109, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отключение продлится с 00:00 15 июня до 23:59 19 июня

Под временное ограничение попадут десятки домов в районе проспектов Туран, Мәңгілік Ел, Кабанбай батыра, улиц Сауран, Сыганак, Акмешит, Алматы, Керей и Жанибек хандар, Улы Дала, Орынбор, Әлихана Бөкейхана, Бухар жырау, Достык и других.

Где отключат горячую воду

Проспект Туран

Дома №30, 30а, 32, 32/2, 34Б, 34, 34В, 34А, 34/1, 35а, 35б, 36, 37, 37/2, 37/9, 37/10, 38, 38/1, 40/1, 40/2, 42, 42/1, 44б, 44/2.

Улица Туркестан

Дома №2, 2/1, 2бл.1, 2бл.2, 2бл.3, 4, 4а, 4б, 4/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12/1, 14, 14а, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/4, 16/5, 18, 18/1, 20, 20/1, 28, 28а, 28/1, 28/2, 30, 30/1, 32, 32/1.

Проспект Улы Дала

Дома №43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 51, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2.

Улица 23-15

Дом №6/1.

Улица Сауран

Дома №1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5а, 5б, 5г, 5д, 6, 6/1, 7, 7а, 7б, 7г, 9, 9а, 9б, 10б, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 15/3, 15/4, 18, 18/1, 20, 20/1.

Улица Сыганак

Дома №19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 33, 35, 35а, 37, 37/2, 39, 39/1, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 52, 52/1, 52/2, 54, 54а, 54/1, 54/2, 54/3, 58, 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62, 62/3, 64, 64/1, 66, 70.

Проспект Мәңгілік Ел

Дома №11, 11/1, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 26, 26а, 26б, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 30а, 31, 33, 33/1, 33/2, 35, 35а, 35/1, 36, 36/1, 37, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 40а, 40/2, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 42, 43а, 45Н, 45Э, 45С, 47F, 47E, 47D, 48, 49А, 49В, 49С.

Улица Орынбор

Дома №8, 8а, 8б, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12бл.1, 12бл.2, 12бл.3, 13, 14а, 14б, 14д, 14е, 22.

Проспект Кабанбай батыра

Дома №19Д, 19/1, 19А, 19В, 21, 27, 27/1, 29, 29/1А, 29/1Б, 29/2, 29/4, 31, 33, 35, 36, 36/3, 37, 38а, 38/1, 38/2, 38/3, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43В, 43бл.В, 43Гбл.D, 45/1, 45а, 45/3, 45/3к1, 45/3к2, 45/3к3, 46, 46а, 46б, 46/1, 48, 48а, 48б, 48/1, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9.

Улицы Жошы хан и Керей, Жанибек хандар

Под отключение также попадут дома на улицах Жошы хан (№7, 13, 16, 23, 23/1, 27) и Керей, Жанибек хандар.

Улицы Акмешит, Алматы, Әлихана Бөкейхана, Бухар жырау и Достык

Горячая вода будет отсутствовать в ряде домов по этим улицам согласно опубликованному iKomek109 перечню.

На правом берегу также ожидаются ограничения

Кроме того, 15 июня с 08:00 до 17:00 горячее водоснабжение будет временно отключено в районе улиц Петрова, Жумабаева и Жирентаева.

Под ограничение попадут дома по адресам:

Петрова: 25, 25/1, 25а, 26, 26/1, 27, 28, 28/1, 29, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 34;

Жумабаева: 11, 13;

Жирентаева: 8, 10.

Как уточнили в iKomek109, отключение связано с переключением потребителей на постоянную теплотрассу. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам.